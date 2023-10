Un șofer sălăjean a trecut pe roșu și a produs un accident în Cluj Pompierii clujeni au intervenit in dimineața de 7 octombrie, in jurul orei 3:20, la un accident de circulație produs intr-o zona intens circulata din Cluj. Din primele informații oferite de IPJ Cluj, s-a constatat ca un șofer salajean de 24 de ani, a trecut pe roșu intr-o intersecție semaforizata din Piața Cipariu și a intrat violent intr-un autoturism condus de un clujean, de aceeași varsta, care conducea regulamentar. Toți pasagerii au reușit sa iasa rapid din mașinile avariate, inainte ca autospeciala cu modul de descarcerare și echipajul SMURD sa ajunga… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii clujeni au intervenit vineri noaptea, in jurul orei 3:20 la un accident de circulație produs in zona Pieței Cipariu. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit doua autoturisme avariate cu ocupanții ieșiți din acestea. O tanara…

- La data de 21 septembrie a.c., in jurul orei 19.05, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe soseaua Mangaliei, s a produs un accident rutier tamponare .Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati aseara, 15 septembrie 2023, cu privire la un accident rutier produs in orasul Costesti, in care un autoturism s ar fi rasturnat.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati…

- In data de 14 septembrie, in jurul orei 18.00, s-a produs un accident rutier pe Drumul Național 1C, in zona localitații Dabaceni. Ajunși la fața locului, polițiștii au gasit doua autoturisme avariate. Se pare ca șoferul unei autoutilitare, inmatriculate in Satu Mare, ar fi pierdut controlul volanului…

- Un accident violent s a produs in comuna Baiculesti din judetul Arges, iar firele de curent electric au fost detensionate in urma impactului si blocau traficul, informeaza ISU Arges. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Arges informeaza ca s a produs un accident rutier in comuna Baiculesti.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Eroilor din municipiul Cluj-Napoca. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism și o motocicleta avariate. O…

- FOTO: Accident la Alba Iulia, produs de un șofer baut. A lovit un autoturism parcat pe trotuar Un șofer beat a produs un accident soldat cu pagube materiale, in Alba Iulia. Acesta a lovit o mașina parcata pe trotuar și s-a ales cu dosar penal. ”La data de 20 iulie 2023, in jurul orei 03,40, polițiștii…

- La data de 17 iulie a.c., in jurul orei 07.40, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs intre localitațile Copaceni și Tureni. Din primele verificari, polițiștii au constatat