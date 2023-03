Stiri pe aceeasi tema

- Operele brancușiene de la Targu Jiu vor fi verificate de o comisie de specialiști din Ministerul Culturii. Decizia a fost luata in urma cutremurelor din județul Gorj. Poarta Sarutului a fost zguduita de ultimul cutremur, dupa ce au fost analizate imaginile de pe sistemul de supraveghere. In Parcul Central…

- Conducerea Universitatii „Constantin Brancusi” din Targu Jiu au anunțat, vineri, ca toate activitatile didactice se vor desfasura online in perioada 20-24 februarie, din cauza situatiei seismice din judet inregistrata in ultimele zile. Și in aceasta dimineața a avut loc un nou cutremur cu magnitudinea…

- Proiectul privind modernizarea heliportului de la Targu Jiu are nevoie de un aviz de la Autoritatea Aeronautica Romana. Potrivit autoritaților locale din Targu Jiu, in lipsa avizului nu pot fi demarate lucrarile de montare a balizajului și realizarea unui centru de comanda. Edilul din Targu Jiu, Marcel…

- Trei persoane au decedat si alte sapte au fost ranite, astazi, in urma unui accident in care au fost implicate 25 de persoane. Deoarece zona nu este accesibila cu autospecialele de interventie, victimele vor fi transportate cu mijloace din dotarea carierei Jilt Sud, pe o platforma betonata, unde se…

- In ultima saptamana, la Camera de Garda Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu s-au prezentat 250 de copii cu diverse afecțiuni respiratorii, marea majoritate cu viroze respiratorii, dar și cu pneumonii și bronșiolite. O parte dintre copii au avut și afecțiuni digestive. Totodata,…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs sambata seara, in jurul orei 22:30 la ieșire din Gherla, pe strada Dejului. Din primele informații, doua autoturisme s-au rasturnat pe marginea drumului. La locul evenimentului au intervenit echipaje de descarcerare ale pompierilor…

- Un apel la 112 a anunțat joi ca o mașina s a rasturnat la intrarea in localitatea Suatu pe drumul dinspre Mociu. Accidentul rutier a fost anunțat in jurul orei 10 dimineața, pe DN 16, fiind implicat un autoturism condus de un barbat in varsta de 71 de ani, din Cluj-Napoca. Acesta ar fi pierdut …