Stiri pe aceeasi tema

- Accident, miercuri la pranz, pe E87, in județul Tulcea. O mașina de poliție a fost lovita din spate de un alt autoturism, iar in urma impactului a fost proiectata intr-un vehicul de pe contrasens. Din cauza ranilor suferite, agentul de poliție a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale,…

- Un tanar sofer, in varsta de 19 ani, aflat baut la volan, a provocat un accident, duminica, pe o strada din municipiul Timisoara, un minor in varsta de 8 ani fiind ranit si transportat la spital in urma evenimentului.

- Pilotul Dragoș Popa și copilotul Crina Bucur au fost preluați de medici in urma unui accident petrecut astazi in Raliul Sibiului. Raliul Sibiului 2023 este programat in week-end-ul 15-16 iulie. Fanii au putut intra in contact cu piloții inca din 13 iulie, din momentul startului festiv, in Piața Mare…

- Accident de circulație, luni seara, pe drumul ce leaga Timișoara de Sannicolau Mare. Un barbat de 53 de ani a ajuns la spital dupa ce a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe șosea. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- FOTO: ACCIDENT la Cetatea de Balta. Un șofer a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp de pe marginea drumului Un accident rutier s-a produs duminica dimineața, pe raza localitații Cetatea de Balta. Un șofer a ajuns la spital dupa ce a rupt cu mașina un stalp de pe marginea drumului. …

- In aceasta dimineața, un accident rutier soldat cu victime s-a petrecut intr-o intersecție din Deva. Potrivit polițiștilor de la IPJ Hunedoara, un biciclist de 30 de ani, care s-ar fi deplasat neregulamentar, a fost acroșat de un șofer de 33 de ani. In urma evenimentului, biciclistul a suferit rani, …

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- Din primele date oferite de IPJ Dambovița, un conducator auto, in timp ce ar fi condus un autoturism, ar fi parasit partea carosabila și s-ar fi izbit de gardul unui imobil, in localitatea Sacuieni. Șoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza cercetari,…