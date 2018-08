Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul din Bumbești Jiu pe nume Marian Rosca despre care s-a crezut ca a murit in urma tragediei de la Genova se pare ca ar fi in viața intr-un spital din Italia. Tanarul in varsta de 36 de ani lucra ca sofer pentru o firma franceza, Alba Demenagements și urma sa se casatoreasca in curand. Marian…

- Un șofer de camion a vazut moarte cu ochii, dupa ce a reușit sa opreasca la doar cațiva metri de prapastia provocata de podul prabușit langa orașul Genova, in Italia. „Am vazut podul și toate...

- Unul dintre cei doi romani morti in Italia, dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10, din apropierea orasului Genova, este din Curtisoara, judetul Gorj. Barbatul de 35 de ani lucra in Franta, ca sofer, iar anul acesta planuia sa se casatoreasca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Zeci de oameni au murit in Italia, dupa ce o portiune a unui pod al autostrazii A10 s-a prabusit, astazi, la Genova. Pomperii cred ca mai multe mașini au cazut in gol, scriu mai multe agentii internationale de presa. Potrivit Hotnews.ro, parcursul autostrazii este jalonat de poduri si tunele, din cauza…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca un roman se afla printre victimele tragediei din Italia, unde o portiune a unui pod s a probusit, in apropiere de Genova, pe Autostrada A10. Un bilant recent spune ca 35 de persoane au murit in aceasta catastrofa, iar sub ruinele podului ar putea fi zeci de…

- Un pod inalt de 100 de metri, care face parte din autostrada A10, s-a prabusit marti in orasul Genova, Italia. Autoritatile cauta eventuale masini si pasageri care s-ar fi putut afla pe pod in momentul prabusirii. Autoritatile au informat ca, pentru moment, ar fi cel putin 22 de morti. O portiune a…

- Bilantul victimelor prabusirii unei portiuni a unui viaduct rutier, la Genova, a ajuns la 22 de morti si opt raniti, a anuntat marti un reprezentant in domeniul transporturilor, relateaza The Associated Press.

- Un pod important s-a prabușit langa orașul Genoa din nordul Italiei, conform poliției locale, potrivit www.bbc.com. Podul face parte din autostrada A10 si este de aproximativ 100 de metri inalțime, potrivit presei italiene. Exista rapoarte neconfirmate potrivit carora s-ar putea ...