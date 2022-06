Stiri pe aceeasi tema

- Autotitațile au intervenit de urgența, vineri, la Spitalul de Copii „Sfanta Maria”, din Iași, unde au fost semnalate degajari mari de fum la etajul 1 al cladirii. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate. Printr-un apel la numarul unic de urgenta 112 s-a sesizat faptul ca la etajul 1 al unitatii…

- Doua zone din magazine Auchan aflate in Suceava si Iasi au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care spatii de depozitare cu mucegai si vitrine frigorifice murdare. Au fost date si amenzi in…

- Deputatul USR Iași, Filip Harvaneanu, despre care presa a mai ublicat imagini compromițatoare de la un festival, cand era sub influența bauturilor alcoolice, a avut, vineri, un discurs total incoerent la tribuna Parlamentului. Nu se știe daca emoțiile l-au dat gata pe deputatul Filip Harvaneanu, cand…

- In cea de-a 42-a zi de razboi, autoritațile ucrainene anunța ca sute de locuitori din Hostomel sunt dați disparuți. Situația umanitara din Mariupol continua sa se inrautațeasca, luptele grele și atacurile aeriene continuand și miercuri in orașul-port. In Nikolaev a fost bombardat de forțele ruse și…

- Un accident grav s-a produs, vineri, in Iași. Doi refugiati din Ucraina au fost loviți de o masina, in timp ce traversau strada. Este vorba despre o femeie de 46 de ani și un copil de 4 ani. Accidentul a avut loc vineri, in zona Petru Poni, pe soseaua Pacurari. Din primele verificari rezulta ca […]…

- Situația ramane dramatica in Mariupol. Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat ca nu poate livra ajutoare pana cand Rusia si Ucraina nu ajung la un acord ”care sa garanteze trecerea in siguranta”, relateaza BBC. ”Partile trebuie sa fie garantii si sa aiba un acord care sa permita trecerea…

- Doi copii au fost raniti, sambata dimineața, in judetul Vaslui, dupa ce un camion s-a rasturnat si a lovit un stalp al rețelei electrice, care s-a rupt si a cazut peste ei. Unul dintre copii este in stare grava si va dus cu elicopterul SMURD la Iasi. Soferul camionului primeste si el ingrijiri medicale.…

- Autoritatile ucrainene din orasul Mariupol, asediat de forte ruse, au anunțat, joi, ca peste 80% din „parcul de locuințe” a fost distrus de bombardamente, transmite AFP. Potrivit autoritaților locale, 30.000 de persoane au fost evacuate din oraș in decurs de o saptamana, iar peste 350.000 de oameni…