Un șofer român de TIR, găsit fără viață în cabină, într-o parcare din Germania Un șofer de TIR roman a fost gasit mort in cabina camionului sau, intr-o parcare din Germania. Polițiștii au fost sesizați pentru ca semiremorca a blocat intrarea in zona de odihna Muldental-Sud. Incidentul s-a petrecut pe A14 langa Grimma (cartierul Leipzig) vineri dupa-amiaza. Șoferul roman a fost gasit mort in cabina de polițiștii chemați la fața locului de oamenii care au vazut ca intrarea in spațiul de odihna era blocata. Autoritațile au transmis ca au fost informate și ca barbatul este la bordul autoturismului. Intreaga parcare a fost blocata de oamenii legii, iar pompierii au reușit sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

