- Potrivit ziare.com , sambata seara, o disputa intre doi șoferi de camion romani a escaladat, intr-o parcare de pe autostrada din Ilz (cartierul Hartberg-Furstenfeld). Cel mai tanar (40 de ani) a scos un cuțit de bucatarie și și-a amenințat colegul de 55 de ani ca il va ucide. Ranit și speriat, acesta…

- Doi șoferi romani, colegi de echipaj, s-au luat la cearta in cabina intr-o parcare din Austria, unde oprisera sa se odihneasca, iar cel mai tanar dintre ei l-a atacat cu un cuțit pe celalat, fiind apoi arestat, relateaza cotidianul austriac Krone.Sambata seara, o disputa intre doi șoferi de camion romani…

- Femeia și-a revenit din fericire, dupa care a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Incidentul nu ar fi avut loc pe trecerea pentru pietoni, susțin martorii. Femeia ar fi traversat neregulamentar, din primele informații.Viceprimarul din Predeal, care conducea un autoturism pe DN 1,…

- Si-a injunghiat concubinul cu un cutit de bucatarie dupa o cearta. Tragedia s-a petrecut in satul Șolcani din raionul Soroca. Potrivit poliției, femeia de 28 de ani a consumat bauturi alcoolice cu concubinul ei de 39 de ani, apoi s-au luat la cearta pe motiv de gelozie.

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, sambata dimineața, pentru acordare de prim ajutor medical și descarcerare, la un accident rutier produs pe Drumul Oaselor (Alba Iulia-Drambar). Din primele informații este vorba despre un autoturism rasturnat, cu o victima propulsata in afara mașinii.Dupa…

- Cel care a dat alarma la 112 a fost chiar agresorul. Ajunși la fața locului, polițiștii au constat ca cei doi s-au luat la cearta dupa ce au consumat alcool.Echipajul Smurd a gasit-o pe victima cu hemoragie interna. Femeia a ajuns imediat pe masa de operație, insa medicii sunt rezervați in ceea ce privește…

- Victima, o tanara de 27 de ani care mai avea doua zile pana sa nasca o fetița , a fost omorata joi, 21 octombrie, de cumnatul sau, cu doua lovituri de cutit in zona inimii. Barbatul și-a recunoscut faptele, iar miercuri judecatorii din Braila au anunțat ca a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru…

- Astazi, a.c., in jurul orei 07:19, Polițiștii din Ramnicu Valcea au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul ca a avut loc un accident rutier in localitatea Raureni. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au constatat ca in timp ce o femeie ar fi traversat neregulamentar, aceasta ar…