Un șofer român de TIR a fost ucis de colegul român care-i elibera un loc de parcare, într-o zonă indistrială din Belgia Un șofer de camion a murit vineri seara intr-un accident tragic in Zeebrugge. Romanul in varsta de 51 de ani a fost lovit cu camionul de un coleg de 68 de ani. Barbatul a murit pe loc, scrie site-ul televiziunii belgiene Focus.Accidentul mortal a avut loc vineri seara, in jurul orei 19:00, intr-un parc industrial din Karveelstraat, in Zeebrugge. Un șofer de camion in varsta de 68 de ani a vrut sa plece, pentru ca un coleg de 51 de ani sa-i poata prelua locul de parcare.In timpul acelei manevre, șoferul nu a observat ca barbatul de 51 de ani statea inca in fața TIR-ului și a trecut peste el, acesta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 30 de ani a sfarșit tragic dupa ce a intrat intr-un rau din Italia. A sarit in apa pentru a salva un alt tanar de la inec, insa a murit inecat, dupa ce a fost luat de curenții puternici.

- O femeie a fost arestata saptamana aceasta in SUA in cazul morții fiului ei adoptiv, in varsta de 5 ani, care a fost lasat inchis in mașina, in plina canicula, relateaza NBC News. Potrivit poliției din Omaha, statul Nebraska, Juanita Pinon, in varsta de 40 de ani, a fost pusa sub acuzare dupa ce baiatul…

- Ciclistul norvegian Andre Drege a murit sambata, in timpul unei coborari in Turul Austriei, conform News.ro.Accidentul a survenit in etapa a patra din Turul Austriei, cand ciclistul a pierdut controlul pe o coborare de munte și a cazut in pasul Grossglockner.

- Tragedie intr-o familie din Botoșani! Un copil in varsta de un an a murit dupa ce a fost lovit de masina condusa de tatal sau. Accidentul a avut loc in curtea unei locuinte din comuna Vorniceni.

- Doua femei in varsta au murit sambata de dimineața intr-un teribil accident de circulație care a avut loc in județul Alba. Mașina in care calatoreau cele doua și care era condusa de un barbat de 72 de ani s-a rasturnat in afara șoselei, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc pe DN 75, pe raza localitatii…

- In varsta de 72 de ani, mama gimnastei Gina Gogean a murit intr-un cumplit accident rutier. Tragicul eveniment a avut loc sambata, in județul Galați. Conform informațiilor aparute in spațiul public, accidentul s-a petrecut in jurul orei 5:30, la ieșirea din localitatea Piscu. Mai multe detalii puteți…

- Tanarul de 19 ani, care a fost implicat in accidentul din Timiș, a facut primele declarații despre ce s-a intamplat. Șoferul se considera nevinovat și a spus ca are martori care pot sa dovedeasca ca accidentul nu s-a produs din vina lui. De asemenea, a suferit un șoc uriaș dupa ce a aflat ca Monica…

- Ea este fata care a murit in accidentul produs de prietenul ei, care avea permis de 4 zile - Mama Victimei a rabufnit: Vreau sa fie si el la trei metri / FotoApar noi amanunte și curg acuzațiile dupa ce o tanara in varsta de 17 ani a murit dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat, in apropiere…