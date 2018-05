Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR, in varsta de 55 ani, a murit in Italia. Omul a facut un atac de cord, in timp ce dormea in cabina camionului sau. Alexandru Stan lucra pentru o firma de transport din Val di Sangro, Abruzzo. Barbatul și-a anunțat familia ca va petrece noaptea intr-o zona de servicii din […] The…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmației au indisponibilizat un autoturism marca Lexus, in valoare de 75.000 lei, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Franța. In data de 31 martie a.c., ora 00.30, la P.T.F. Petea, județul Satu Mare,…

- Tragedie in Marea Britanie. Un roman in varsta de 20 de ani a murit in brațele celui mai bun amic. Acesta a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial din Londra. Beniamin Pieknyi a sarit la bataie pentru a-și apara un prieten in timpul unei altercații produse in Stratford,…

- Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța.Vestea tragica a fost facuta de colegii lui Raul de pe un grup de profil de pe Facebook.“Ne-a mai parasit un coleg ieri seara. Se numește Voicu Raul George. Dumnezeu sa te odihneasca! Condoleanțe…

- Un autoturism marca Volkswagen Golf, in valoare de 70.000 lei, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Italia, a fost identificat și indisponibilizat de politistii de frontiera din cadrul STPF Maramureș. Joi, 15 martie, in jurul orei 18, un echipaj mobil din cadrul Serviciului…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Un copil de doar sapte ani, din Briceni, a fost lovit mortal de o masina in seara de duminica, 25 februarie, in timp ce se deplasa pe marginea carosabilului alaturi de mama sa. Tragedia a avut loc in apropiere de satul Corjeuti.

