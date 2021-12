Stiri pe aceeasi tema

- Drumul unei tinere in varsta de 30 de ani s-a sfarsit cumplit joi seara, in jurul orei 21.30, pe DN2A. Femeia a ramas captiva in masina pe care o conducea, dupa ce a provocat un accident rutier. In urma impactului, masina s-a transformat intr-o imensa valvataie, iar soferita a ars de vie.

- Un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersecția cu bulevardul Liviu Rebreanu a patruns pe contrasens, și a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, in varsta de 29 de ani, relateaza realitateadetimis.net.…

- Polițiștii au fost sesizați luni in jurul orei 16 despre la o coliziune produsa intre un autoturism și un camion pe DN1 E60. Din primele date, conducatorul unui autoturism, de 43 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa din direcția Turda spre Cluj-Napoca ar fi patruns pe constrasens, intrand in coliziune…

- Accident rutier produs in dupa amiaza acesei zilein nordul Moldovei, la Edineț.Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit ca, un barbat de 58 de ani locuitor al raionului Soroca, aflat la volanul mijlocului de transport de model DAF, efectuand depașirea, nu a avut un interval

- Un accident cumplit a fost provocat de un sofer in varsta de 79 de ani. Atat el, cat si sotia acestuia au murit dupa ce au intrat intr-un autoturism care circula regulamentar. De asemenea, patru persoane au fost ranite. Accident cumplit provocat de un sofer in varsta de 79 de ani. Incidentul s-a petrecut…

- Din informațiile transmise pe presa din peninsula, romanii circulau regulamentar, intr-o mașina condusa de o femeie in varsta de 40 de ani. Pe scaunul din dreapta se afla soțul acesteia, de 45 de ani, iar pe bancheta din spate fiica celor doi, de 21 de ani.Automobilul s-a izbit frontal de o mașina care…

- Traficul este restricționat, marți dimineața, pe DN 1, in zona Breaza, in urma unui accident produs in jurul orei 5.30. IJP Prahova a anunțat ca in eveniment au fost implicate un autoturism condus de un tanar in varsta de 21 de ani și un ansamblu de vehicule format din autoutilitara și semiremorca,…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a murit, iar altul de 40 de ani și un copil in varsta de 10 ani au fost raniți grav, intr-un accident rutier care a avut loc vineri seara intre localitațile Chisidia și...