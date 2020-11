Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire ca-n filme urmata de un accident pe DN18. Un tanar de 23 ani a facut prapad pe sosea Aseara, in jurul orelor 22:12, in timp ce se afla in serviciul de control al traficului rutier, la intrarea in localitatea Petrova, un echipaj de politie rutiera a efectuat semnal regulamentar de oprire a…

- Un tanar beat, cu permisul suspendat s-a urcat la volanul unui Audi și a circulat cu viteza pe Bulevardul Revoluției. Cursa zmeului șoselelor s-a sfarșit la Teatru, unde a lovit o alta mașina și a trimis doua persoane in spital. „Aseara, in jurul orei 23,20, a avut loc un eveniment rutier pe raza municipiului,…

- Aseara, in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat de 45 de ani, din comuna Iclod, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 171, desi nu detinea permis de conducere. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a relevant o concentratie de…

- Un șofer de 18 ani a facut prapad in aceasta noapte in curtea unui bloc de locuit de pe strada Vasile Lupu din Capitala. Fiind la volanul unui Ford, acesta a lovit patru mașini parcate, iar in urma impactului, vehiculele au fost grav avariate.

- NOAPTEA MINȚII… Aseara, la orele 18.20, un biciclist de 65 de ani, a fost acroșat de un autoturism care circula dinspre strada Petru Rareș, in intersecția cu strada V. Parvan.Biciclistul a cazut pe asfalt de unde nu a putut sa se mai ridice, iar la fața locului a fost solicitata o ambulanța, precum…

- Un șofer in varsta de 25 de ani, care circula cu viteza pe Bulevardul Mamaia, din stațiune, a pierdut controlul volanului și a lovit, in noaptea de joi spre vineri, trei mașini parcate, apoi s-a oprit pe...

- Un șofer a ajuns cu mașina intr-un copac și l-a doborat. Accidentul s-a produs aseara pe o strada din Hincești. Potrivit poliției, conducatorul auto, care se deplasa cu viteza excesiva, a pierdut controlul volanului, mașina s-a lovit violent intr-un copac, acesta fiind doborat.

- Un șofer de 58 de ani a facut prapad pe șoseaua Chișinau-Hincești. Barbatul era la volanul unui Mercedes și a spulberat cu microbuzul mai multe oi. Accidentul a avut loc dimineața in apropiere de satul Sociteni.