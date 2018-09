Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 45 de ani, șoferul unui camion care ajunsese in Anglia din Olanda, a fost arestat dupa ce poliția a descoperit ca transporta 400 de kilograme de cocaina și heroina. Oficial, romanul avea in mașina legume, pe care le ducea in portul Killinholme, conform „The Guardian”. Drogurile…

- Politistii locali din cadrul serviciilor operative cu atributii in domeniul sigurantei pe drumurile publice si fluentei traficului rutier desfasoara in continuare activitati de verificare a legalitatii desfasurarii transportului de persoane in regim de taxi in limita competentelor conferite de lege.…

- Romanul declarat mort de autoritatile italiene, dupa tragedia din Genova, dar care este, de fapt, in viata, se afla la spital, in coma indusa, cu multiple traumatisme, spune Constantin Bobaru, primarul orasului Bumbesti-Jiu, localitate de unde provine victima.

- Marian Rosca, romanul de 36 de ani care a murit dupa prabusirea podului din Italia, se stabilise de mai multi ani in Franta si lucra ca sofer de TIR. The post Cine este romanul mort in prabușirea podului din Italia! Marian Roșca era șofer de TIR și plecase de mai mulți ani in Franța appeared first on…

- Dupa ce autoritațile au anunțat ca printre victimele podului prabușit in Genova se afla și un roman, care a murit, acum, presa din Italia relateaza și clipele de coșmar traite de un alt conațional de-al nostru care a scapat cu viața, insa a ramas traumatizat. Un roman a fost identificat printre persoanele…

- Un tanar care lucreaza ca șofer de TIR a devenit erou in Italia, dupa ce și-a riscat propria viața, dar și pe a colegului sau, care era in cabina cu el. In timp ce era pe A13, un cauciuc de la semiremorca mastodontului a explodat si tanarul sofer a pierdut controlul volanului. Decizia lui luata […]…

- Ieri, 18 iulie, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru a intra in tara, cetațeanca romana Anastasia S., in varsta de 26 de ani ce conducea un autoturism marca BMW, inmatriculat in Spania.

- Compania Johnson & Johnson este obligata de o decizie judecatoreasca a unui juriu din Missouri sa plateasca daune in valoare de 4,69 miliarde de dolari catre 22 de femei care au acuzat compania ca pudra de talc produsa de ei ar fi continut azbest, ceea ce ar fi cauzat cancerul lor ovarian, potrivit…