Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au confiscat saptamana trecuta o cantitate de 373 de kilograme de cannabis disimulat prin incarcatura de salata a unui camion frigorific ai carui soferi, un roman si un spaniol, au comparut luni in fata unui tribunal, relateaza Agerpres.

- Un șofer de TIR roman a primit o amendaa colosala in Franța dupa ce a fost prins de autoritați in timp ce trasporta 5,2 tone de țigarete de contrabanda, potrivit publicației franceze NordLittoral. The post Un șofer de TIR roman a fost amendat cu 2,2 milioane de euro in Franța. Ce au gasit polițiștii…

- Ion Țiriac poate ceda licența turneului de la Madrid catre oficialii turneului de la Viena, incepand cu 2025, atunci cand actuala competitie austriaca ar putea deveni Masters 1000. "Vom construi un nou stadion, al carui cost va fi de 250 de milioane de euro. Turneul nostru ar putea deveni…

- Autoritatile din Panama au precizat marti ca au confiscat trei tone de droguri cu o valoare de 750 milioane de dolari pe piata internationala si au arestat patru cetateni straini, intr-o operatiune derulata in urma cu cateva zile, transmite EFE, citat de agerpres.ro.

- Procurorii DIICOT și polițiștii au ridicat 20 de kilograme de heroina cu o valoare pe piața de 1,5 milioane de euro, in urma investigațiilor intr-un dosar de trafic de droguri in care sunt cercetați trei molodveni si un roman. La razie a fost gasita și valuta.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Stamora-Moravița – județul Timiș au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman, care conducea un autoturism Kia cautat de autoritatile din Franta. „In data de 26.09.2019, ora 09.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Stamora-Moravița,…