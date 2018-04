Stiri pe aceeasi tema

- Un parinte a semnalat un nou incident foarte grav la RATB, asta dupa ce in urma cu doua saptamani un copil a fost lasat in stație, inainte sa coboare și bunicul acestuia. “Cred ca RATB are o politica de traumatizare a copiilor mici, pentru ca astazi 23.04.2018 șoferul unui autobuz 601 a inchis ușile…

- Tatal copilului a povestit pe pagina sa de socializare ca se afla in autobuzul 601, iar in momentul in care incerca sa se urce cu caruciorul in mijlocul de transport soferul a inchis usile. Barbatul a tipat ca soferul sa se opreasca. Intre timp, cei de la RATB au pornit o ancheta, iar daca…

- Un șofer RATB a inchis ușa autobuzului peste un bebeluș aflat in carucior, dand naștere unui alt doilea scandal de acest gen intr-un timp foarte scurt. La inceputul lunii aprilie, o fetița era lasata singura pe refugiu, dupa ce vatmanul a inchis ușile, iar bunicul acesteia a ramas in tramvaiul 1 din…

- Politistii au facut filtre pentru prinderea unui sofer care a lovit o fata pe trecerea de pietoni si a fugit. Accidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, iar imediat dupa ce copilul de 10 ani a cazut la pamant, conducatorul auto s-a facut nevazut. Din primele verificari, masina nu are asigurare.

- Un vatman de pe tramvaiul 1 din Bucuresti este acuzat ca ar fi lasat in statie un copil , inchizand usile si plecand din statie inainte sa coboare si bunicul acestuia. Mama fetitei critica intr-o postare pe Facebook atitudinea angajatului RATB si cere sa fie dat afara. Reprezentantii Regiei spun ca…

