Un șofer orbit de soare a făcut prăpăd la Ruginoasa. A fost chemat elicopterul SMURD Grav accident de circulatie pe raza localitatii Ruginoasa, astazi, in jurul orei 17.00. Din primele cercetari se pare ca soferul unui autoturism Honda a pierdut in curba controlul volanului si a intrat pe contrasens intrand in coliziune cu un autoturism Volkswagen. UPDATE Femeia insarcinata are risc mare de sangerare si va fi adusa cu elicopterul SMURD la Iasi, la maternitatea Cuza-Voda. TEXT INITIAL In cele doua masini se aflau sapte persoan (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

