Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Geoagiu a anunțat poliția pentru ca și-a gasit mașina, ce era parcata in zona unde locuia, lovita de o alta mașina, in partea din stanga-spate. In urma reclamațiilor facute, polițiștii au identificat faptașul in persoana unui șofer ce avea o alcoolemie de peste 1,6 in aerul expirat.…

- Un barbat a condus o autoutilitara pe strada Nicolae Andreescu din municipiul Timișoara, spre strada Muncii, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 58 de ani, care circula regulamentar in fața sa, ulterior, barbatul parasind locul accidentului.…

- O angajata din cadrul MApN a lovit, cu mașina, un biciclist, in orașul Vatra Dornei, dupa care a fugit de la locul accidentului. Mașina a fost depistata la cateva sute de metri departare de locul accidentului, iar șoferița a fost gasita dormind pe volan. In urma testarii, s-a const ...

- Un biciclist a fost ranit, aseara, la Vatra Dornei, dupa ce a fost lovit de o masina condusa de o femeie, cadru militar, care avea o alcoolemie de peste 1,7 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma accidentului, barbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral, iar soferita a parasit locul accidentului.…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 76, aproape de intersecția cu DN 7, in zona localitații hunedorene Șoimuș. „La data de 29 martie 2023, ora 15:53, un barbat in varsta de 63 de ani, din comuna Șoimuș, in timp ce conducea un autoturism pe DN 76 din direcția Șoimuș spre Mintia, inainte…

- Un șofer baut a lovit cu mașina un autoturism, intr-o parcare din Cugir. Ce alcoolemie avea barbatul Un barbat de 56 de ani din Cugir este cercetat de polițiști dupa ce, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice, a lovit cu mașina un autoturism, intr-o parcare din oraș. Potrivit IPJ Alba,…

- Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au intervenit marți pentru efectuarea de verificari, in cazul unui accident rutier, produs in comuna Nimigea. La fața locului, din primele verificari efectuate, a reieșit faptul ca un barbat, de 56 ani, din Figa, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul…

- Unul din polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera, aflați in serviciul astazi, in jurul orei 10:30, in zona pietonala, a fost accidentat de un barbat care se afla cu autoturismul parcat neregulamentar pe strada Palanca, in apropierea Tribunalului Timiș. „Pentru a fi identificat, acesta…