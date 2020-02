Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer bine alcoolizat nu a oprit la semnalul polițiștilor rutieri, dar aceștia l-au urmarit și au reușit sa-i intrerupa calatoria. Miercuri, 12 februarie, in jurul orei 195, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un conducator auto care circula baut la volan. Cel in cauza, un barbat…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat duminica, 9 februarie, in jurul orei 17,15, un barbat de 54 de ani, din comuna Borsa, județul Cluj, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN1C E576, pe raza comunei Apahida, iar in urma verificarilor s-a constatat cp omul avea permisul de conducere…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat duminica, 9 februarie, in jurul orei 14,30, un barbat de 48 de ani, din comuna Bontida, in timp ce conducea o autoutilitara pe DC 141, pe raza comunei Suceagu din județul Cluj, in afara localitatii, fara a detine permis de conducere. In acest caz…

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un grav accident rutier, produs vineri la amiaza pe șoseaua Cluj-Napoca – Oradea, la ieșirea din Huedin. Barbatul, in varsta de 55 de ani, din comuna Poieni, județul Cluj, se afla la volanul unui autoturism și circula spre Oradea. La un moment dat, din cauza faptului…

- Un sofer a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce circula cu viteza de 170 de kilometri la ora in localitate, unde limita maxima admisa este de 50 de kilometri la ora, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres.Conducatorul auto, un barbat de 31…

- Un vatman bucurestean care conducea tramvaiul 32 a decis sa pedepseasca in propriul fel un sofer al unui autoturism BMW care bloca ruta sina mijlocului de transport in comun, acrosand masina acestuia si impingand-o cativa metri. Vatmanul a filmat...

- Joi dimineața, inainte ca orele sa inceapa, o copila in varsta de 11 ani a cazut de la etajul intai al școlii la care invața. Din primele cercetari, polițiștii din județul Cluj spun ca ar putea fi vorba despre o tentativa de sinucidere.

- Politistii l-au tras pe dreapta pe tânar în noaptea de 4 decembrie în jurul orei 03.30. “În baza celor constatate, persoana a fost condusa de polițiști la o unitate medicala, pentru a-i fi recoltate probe biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor…