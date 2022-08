Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au depistat marti un sofer care conducea prin comuna Ivesti cu viteza de 164 de km/h, acesta fiind amendat cu 2.175 de lei, a anuntat IPJ Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un sofer in varsta de 34 de ani a fost prins de politie drogat la volan pe un drum national din judetul Galati. Acesta a consumat metamfetamina dupa care a plecat la plimbare. Potrivit IPJ Galati, duminica noaptea, 7/8 august, in jurul orei 02.30, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit…

- CAPTURAT… Un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Solești, dat in urmarire internaționala de autoritațile din Italia pentru comiterea mai multor infracțiuni, a fost prins, zilele trecute, de polițiștii vasluieni. “In data de 23 iulie 2022, polițiștii Biroului Investigații Criminale, din cadrul…

- CERCETAT… Dosar penal pe numele unui barbat in varsta de 48 de ani, din municipipiul Tecuci, județul Galați. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase droguri. Conducatorul auto a fost tras pe dreapta, miercuri seara, in timp ce circula pe strada Calugareni din municipiul…

- Un conducator auto din judetul Galati a fost surprins de radar intr-o localitate din judetul Vaslui cu 103 km/h peste viteza legala. Politistii i-au suspendat permisul si l-au sanctionat contraventional.

- GRABIT… Un conducator auto din județul Galați a devenit principalul personaj negativ al unei campanii de creștere a gradului de disciplina rutiera, desfașurata de polițiștii vasluieni weekendul acesta pe drumurile din județ. Tanarul, in varsta de 27 de ani, a fost prins in timp ce rula in localitate…

- Un barbat din Galati a fost arestat preventiv dupa ce anchetatorii au stabilit ca a spart un garaj si a sustras scule electrice de zeci de mii de lei. Un hot credea ca a dat lovitura, dar a sfarsit in cele din urma in arestul Politiei. Barbatul a spart un garaj din Galati si a […] Articolul Un hot a…

- Un sofer din Galati s-a ales cu dosar penal, dupa ce a provocat un scandal intr-o statie de carburanti. Politistii au constatat ca barbatul era beat si nu avea permis de conducere. Politistii au fost sesizati sambata, 5 mai, cu privire la faptul ca un barbat ar fi alimentat autoturismul la o statie…