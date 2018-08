Un șofer în vârstă de 80 de ani a fost condamnat la muncă în folosul comunității. Cum s-a ajuns aici Un șofer in varsta de 80 de ani a fost condamnat la munca in folosul comunitații și inchisoare cu suspendare. Barbatul din Constanța a accidentat mortal o femeie, tot de 80 de ani, pe trecerea de pietoni iar magistrații au decis sa fie pedepsit cu doi ani de inchisoare cu suspendare și 100 de zile de munca in folosul comunitații. Decizia, care nu este definitiva, este o premiera in justiție, raportata la varsta șoferului. Șoferul in varsta de 80 de ani a condus un auto marca Fiat, pe bulevardul Tomis din municipiul Constanta. Pe o trecere de pietoni a accidentat o femeie de 80 de ani . Fapta s-a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sancționat pentru faradelegile pe care le-a facut in timpul vieții, un barbat din Slobozia are probleme chiar și dupa moarte. Pe numele sau a fost deschis un proces la Judecatoria Slobozia, instanța urmand sa-l oblige la zile de munca in folosul comunitații. Solicitarea a fost facuta de Primaria Slobozia,…

- Irey Erdogan a fost prins de oamenii legii la inceputul anului baut la volan si circuland cu viteza excesa, iar pentru a scapa de dosar penal le-a oferit politistilor suma de 350 de lei. Cetateanul turc a fost trimis in judecata pentru dare de mita si condamnat defintiv la 2 ani de inchisoare cu suspendare…

- Cristian Boureanu ar putea planta panselute sau copaci, s-ar putea ocupa de intretinerea parcurilor, sa faca curatenie, sa dea cu matura, ar putea sa faca dezinsecție, sa dea cu insecticid contra țanțarilor, și chiar sa se ocupe de curațarea cimitirelor, informeaza Romania TV. Citeste si Cristian…

- Nu ti-ai platit amenda? Riști pana la doi ani de inchisoare. Parlamentarii vor legi mai dure pentru cei care nu platesc amenzile rutiere, iar in acest sens propun un proiect de modificare a Codului Penal. Parlamentarii vor pedepse mai dure pentru șoferii care nu iși platesc amenzile de circulație și…

- Ministrul de Interne a declarat ca susține inițiativa care prevede inchisoare pana la doi ani de zile pentru condamnații care refuza munca in folosul comunitații. Carmen Dan a precizat ca sunt sute de amenzi contravenționale care nu sunt platite, iar noul proiect ar veni sa corecteze aceasta situație.…

- Mai mulți parlamentari PSD au depus o inițiativa legislativa care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 3 luni la doi ani pentru persoanele care nu se prezinta la munca in folosul comunitații. Expunerea de motive este semnata, in numele inițiatorilor, de ministrul de Interne, senatorul Carmen Dan și…

- Judecatorii au precizat ca nu s-a putut dispune o condamnare cu suspendare, din cauza refuzului prestarii unei munci în folosul comunitatii. (art 91 lit c Cod Penal), scrie muzicainstantelor.ro. Anna Horvath a fost condamnata în luna martie la executarea unei pedepse de 2 ani si…