Stiri pe aceeasi tema

- Accident spectaculos provocat, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 592, de un șofer de 70 de ani. Acesta se indrepta dinspre Bacova spre Timișoara și, la un moment dat, din cauza neatenției, a pierdut controlul asupra volanului. Mașina a intrat pe contrasens dupa care s-a rasturnat pe camp. Dupa ce mașina…

- Un barbat care traversa strada regulamentar, in calitate de pieton, a fost lovit de un autoturism și a ajuns la spital, cu rani, astazi, in prima parte a zilei. Șoferul l-a vazut prea tarziu. Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Take Ionescu. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 44 de…

- Un barbat din Timiș a ajuns la spital, azi-dimineața, in urma unui accident rutier. Aflat la volanul unui autoturism, aceasta a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conducatorul autovehiculului implicat in accident conducea pe DJ 592, dinspre Timișoara, inspre…

- Un copil in varsta de 9 ani a fost lovit de un autoturism in dreptul unei treceri pentru pietoni, la Cugir, dupa ce șoferul mașinii nu i-a acordat prioritate. Dupa producerea evenimentului rutier, minorul a fost transportat la spital de catre conducatorul autoturismului, un barbat in varsta de 69 de…

- ISU Timiș a fost solicitat, la ora 12:35, sa intervina la un accident rutier, o mașina rasturnata, pe DJ 592, comuna Chevereșu Mare. La locul accidentului s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD tip C si 8 pompieri. In urma impactului, șoferul autoturismului…

- Accident la intrare in Chevereșu Mare! Un șofer a intrat cu mașina intr-un copac și a ramas incarcerat in autoturism. Șoferul venea dinspre Buziaș spre Timișoara. La intrare in Chevereșu Mare, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un copac de pe partea stanga a sensului de…

- Un echipaj al Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare SMURD s a deplasat pe strada Iuliu Maniu, din Timisoara, unde a avut loc un accident rutier.Conform primelor date, in eveniment au fost implicate doua autoturisme unul stationa pe marginea partii carosabile, cel de al doilea se afla…