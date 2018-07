Stiri pe aceeasi tema

- Politistii constanteni au tras mai multe focuri de arma in noaptea de sambata spre duminica, pentru a opri un tanar de 17 ani care luase mașina parinților prietenei sale și o conducea in municipiul Constanța. In timpul urmaririi, mașina condusa de adolescent a lovit un alt autoturism, scrie Mediafax. …

- Accidentul din Slatioara, judetul Olt, in care doua persoane au murit, a fost transmis pe facebook de un pasager luat la ocazie de soferul baut. Barbatul, care si-a pierdut sotia in urma evenimentului rutier, a spus, sambata, ca a decis sa filmeze sperand ca politistii il vor opri pe sofer.

- Șoferul vinovat de producerea accidentului mortal petrecut vineri seara, la Slatioara, in județul Olt, facea live pe Facebook in momentul impactului cu vehiculul care circula regulamentar din sens opus. Doua persoane au murit, transmite corespondentul mediafax..DOLIU in sportul romanesc: un…

- Un tanar, in varsta de 24 de ani, care conducea fara permis de conducere, a fugit cu masina de politistii rutieri care voiau sa l opreasca, apoi a parasit autoturismul, a sarit in raul Dambovita, a continuat sa fuga, dar a fost prins, transmite Agerpres.ro. Conform Brigazii Rutiere, vineri dupa amiaza,…

- Replica unui sofer care a folosit Waze si a fost oprit de Politie a starnit amuzamentul oamenilor care au accesat duminica pagina de Facebook a Ministerului de Interne. Cel oprit pentru un control le-a spus agentilor ca nu trebuiau sa fie pe „strada cealalta”, asa cum intelesese de la Gabriela – „fata…