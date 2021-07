Un șofer este eroul Italiei: a salvat 25 de copii dintr-un autobuz cuprins de flăcări Un sofer de autobuz a salvat marți dimineața 25 de elevi, dupa ce a observat ca vehiculul pe care il conducea intr-un tunel de pe o autostrada avea o problema și a oprit chiar inainte sa fie cuprins pe flacari. Incidentul a avut loc in nordul Italiei, in apropiere de orașul Lecco. In autobuz se aflau copii cu virste cuprinse intre 14 și 16 ani, care mergeau intr-o tabara de vara, Intr-un tunel, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Un sofer de autobuz din nordul Italiei a salvat marți dimineața 25 de elevi, dupa ce a observat ca vehiculul pe care il conducea intr-un tunel de pe o autostrada avea o problema și a oprit chiar inainte sa fie cuprins pe flacari.

