Un şofer drogat şi fără permis şi-a dat foc într-o benzinărie din Craiova Tanarul de 24 de ani a fost oprit la miezul noptii de politisti pentru un control de rutina. Era drogat si avea permisul de conducere suspendat. Consumase cannabis, iar aparatul drugtest ridica suspiciuni si in cazul altor substante interzise. Politistii l-au dus la spital pentru recoltare de probe biologice. Apoi, in loc sa se intoarca acasa, barbatul a facut un gest inexplicabil.Angajatii statiei de alimentare au trait scene de groaza. Furios și imposibil de controlat, tanarul a intrat in benzinarie, s-a stropit cu carburant și și-a dat foc. Flacarile s-au extins și au cuprins piese de mobilier,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

