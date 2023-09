Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza din municipiul Slatina, in urma impactului pietonul, care se pare ca a incercat sa traverseze neregulamentar, a suferit traumatisme și a fost transportat la spital, informeaza Olt Alert.„Un autoturism condus de un barbat, in varsta de 35 de ani,…

- O femeie in varsta de 45 de ani a murit si alte patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata, pe un drum judetean in comuna Maruntei, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. In accidentul produs pe DJ 546 au fost implicate doua autoturisme si…

- Accident rutier intre un scuter si o bicicleta. Un biciclist, de 48 de ani, din comuna Vulturești și un barbat, de 39 de ani, din comuna Dobroteasa, conducator al unui scuter, au fost implicați intr-un accident rutier pe Drumul Național 67B, in comuna Vulturești. In urma evenimentului rutier, biciclistul…

- Un muncitor s-a electrocutat, joi, la Slatina, in timp ce manevra o schela metalica in apropierea unor fire de inalta tensiune. Acesta a fost dus la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii de la IPJ Olt au fost sesizati, joi, prin apel 122, ca o persoana s-ar fi electrocutat pe strada Pitesti din…

- Doua persoane au fost ranite, azi dimineața, intr-un accident rutier petrecut in comuna Coteana. Șoferul și pasagerul au fost raniți dupa ce au intrat cu mașina intr-un pod de pe DJ 546. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina. Un tanar, de 22 de ani, din Curtișoara,…

- Un sofer a fost ranit, luni seara, intr-un accident care a avut loc pe Drumul Județean 546, la ieșire din comuna Brebeni. La fața locului, s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier Slatina. Polițiștii au constatat ca in eveniment a fost implicat un autoturism condus de un tanar de 36 de ani,…

- Barbatul in varsta de 74 de ani care, joi, a murit in Piata Zahana dupa ce s-a inecat cu mancare, este Ion (Nelu) Ciobanu, fostul patron al Hanului Cireasov, cunoscut restaurant din Slatina.Barbatul a intrat in stop cardio-respirator, dupa ce s-a inecat cu mancare. El a fost resuscitat de echipajele…

