- Un barbat in varsta de 34 de ani a condus un autoturism pe bd. Michelangelo dinspre I.C. Bratianu inspre Cluj, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Mihai Eminescu a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar condus de un alt barbat. Potrivit reprezentanților IPJ Timiș,…

- In dimineața zilei de 22 noiembrie a.c., in jurul orei 08.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Argeș au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, pe DN 7, in localitatea Draganu. Polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 29 de ani, din Oraștie, județul Hunedoara, care conducea…

- Un șofer care se banuia ca este baut la volan, a fost oprit de o patrula de polițiști, care au constatat ca nu era baut, ci… drogat! Inainte de a fi oprit in trafic, acesta a avut un conflict... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a provocat un accident rutier pe DN 12C, la Tasca, in noaptea de marti spre miercuri, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, potrivit Agerpres. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca un ansamblu de vehicule,…

- Accident de circulație la intersecția strazii Cluj cu bulevardul Eroilor de la Tisa. Doua mașini s-au ciocnit violent dupa ce unul dintre șoferi a trecut pe roșu. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere montate in zona.

- La data de 13 septembrie, in jurul orei 13:40, polițiștii Biroului Rutier Ploiești au fost sesizați despre faptul ca in zona Garii de Sud s-ar fi produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au observat faptul ca unul dintre conducatorii auto…

- Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a aprobat inchiderea traficului rutier pe bulevardul Mihai Eminescu, tronsonul cuprins intre bulevardul Revoluției din 1989 și str. Michelangelo, de asemenea e inchisa și strada Academician Alexandru Borza. Pentru bulevardul Eminescu masura…

- Accident rutier produs de un barbat beat la volan, in noaptea de duminica spre luni, la Timișoara. Șoferul a intrat cu autoturismul intr-un stalp metalic, pe bulevardul Michelangelo, iar doua persoane au fost ranite.