Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca temperaturile în Spania si Portugalia ar putea depasi în acest weekend recordul la nivel european, fiind de asteptat ca temperaturile sa depaseasca 48 de grade Celsius, în urma unui val de aer fierbinte venit din

- Ieri, 18 iulie, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru a intra in tara, cetațeanca romana Anastasia S., in varsta de 26 de ani ce conducea un autoturism marca BMW, inmatriculat in Spania.

- Mercedes se apropie cu pași mari de finalizarea programului de dezvoltare pentru SUV-ul electric EQC, care face parte din planurile ambițioase de lansare a 10 modele electrice sub brandul EQ, scrie automarket.ro.

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini a interzis din nou sambata accesul in porturile Italiei pentru doua nave ale unei organizatii neguvernamentale (ONG) care navigheaza in largul coastelor libiene, ''asteptand incarcatura lor cu fiinte umane'', a declarat el pe Facebook, relateaza AFP. …

- Cotidianul Record susține ca portughezul Cristiano Ronaldo pleaca de la Real Madrid pentru ca "Florentino Perez nu și-a respectat promisiunea. Nu e vorba de bani, ci de nerecunoașterea statutului sau". Unde ar putea ajunge? "Italia, Franța sau Anglia". Cum s-a incheiat finala Ligii, Cristiano Ronaldo…

- Un șofer care a parcat intr-un loc nepermis și a incurcat circulația celorlalte autovehicule, dar și a pietonilor, a primit o mica lecție de viața. Deranjat de tupeul conducatorului auto, un cetațean i-a lasat acestuia un mesaj amuzant pe parbriz, sub unul dintre ștergatoare. “V-am lasat 1 leu, atunci…

- In perioada 21 25 mai, inspectorii antifrauda au verificat in jur de 5.652 de firme, la nivel national, pentru a stabili daca utilizeaza case de marcat.Astfel, potrivit ANAF, au fost identificate abateri si aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 13.792.431 lei, reprezentand amenzi…

- Astazi, 19.05.2018,ora 17.25 , politistii locali au depistat un conducator auto care a efectuat cu intentie manevre prin derapaje, intoarceri si franari bruste pe domeniul public din Zona Poarta 1 punand in pericol ceilalti participanti la trafic.Potrivit Politiei Locale Constanta, lucratorii institutiei…