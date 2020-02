Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite dupa ce un sofer din Republica Moldova a intrat pe contrasens si s-a izbit de o masina care circula regulamentar. O a treia a murit.Soferul vinovat, dar si un pasager au fugit de la fata locului. Masina acestuia a luat foc si a fost distrusa in totalitate."Tanarul in varsta…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica pe DN 15 D, la iesirea din municipiul Vaslui, un conducator auto intrand cu masina pe contrasens, unde a lovit doua autoturisme. „In accident au fost implicate trei autoturisme. Din primele cercetari efectuate la fata locului, se pare…

- Un biciclist, fara vesta sau marcaje reflectorizante, in varsta de 67 de ani, din orasul Valenii de Munte, judetul Prahova, a decedat marti dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 61, intre localitatile Letca Noua si Ghimpati, potrivit Agerpres."Un tanar de 26 de ani, din comuna Letca…

- Un barbat a murit, miercuri, dupa ce intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit frontal de un autobuz, pe drumul dintre localitațile Orlat și Cristian, din județul Sibiu. In autobuz erau 50 de persoane, care au fost preluate de alt vehicul, anunța MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Ambulanței…

- Un tanar de 21 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce nu a pastrat distanta corespunzatoare fata de autovehiculul care circula in fata sa si l-a acrosat. Doua persoane au fost ranite in accident.

- Un șofer din Bistra s-a ales cu dosar penal dupa ce a lovit o mașina pe contrasens și și-a continuat drumul. Accidentul s-a petrecut joi seara, iar barbatul era sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, joi in jurul orei 21.45, șoferul unui autoturism a patruns pe sensul opus de mers și a intrat…

- Un barbat in varsta de 83 de ani, din localitatea Vartop, județul Dolj, a murit dupa ce a fost lovit cu mașina de un șofer baut, in timp ce mergea pe marginea drumului, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Dolj, accidentul s-a produs pe DJ 552, in localitatea Vartop. Citește și: Veste BOMBA…

- Doua persoane din Alba au murit și alte doua sunt ranite, in urma unui accident grav petrecut, pe DN75, intre localitațile Mihai Viteazul și Cornești, județul Cluj. Un camion inmatriculat in Alba a lovit un autoturism Dacia inmatriculata tot in Alba. Potrivit IPJ Cluj, din primele date, și-au pierdut…