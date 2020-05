Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 29 de ani a fost prins de politisti in timp ce conducea un autoturism cu peste 200 de kilometri la ora pe un sector de drum unde viteza legala este de 70 de kilometri la ora, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Potrivit unui comunicat de presa…

- Un sofer de 29 de ani a fost prins de politisti in timp ce conducea un autoturism cu peste 200 de kilometri la ora pe un sector de drum unde viteza legala este de 70 de kilometri la ora, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, citați de Agerpres.

- Politisti din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au oprit in trafic miercuri, 20 mai, in jurul orei 17.00, pe raza municipiului, un autoturism condus de un barbat in varsta de 31 de ani, din Sighișoara. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș,…

- Un sofer din Gura Raului, județul Sibiu, a fost retinut dupa ce a fost prins de polițiști de doua ori in mai puțin de 24 de ore, cu o alcoolemie peste limita legala. Barbatul va fi prezentat Parchetului cu propunere de arestare preventiva, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie…

- Un sofer din Gura Raului a fost retinut, dupa ce a fost prins de doua in 24 de ore, cu o alcoolemie ce a depasit limita legala, urmand sa fie prezentat marti, Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste cu propunere de arestare preventiva, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie…

- Un tanar din municipiul Targu Jiu a fost retinut dupa ce ar fi amenintat cu acte de violenta trei barbati, prin intermediul retelelor de socializare, se arata intr-o informare postata, marti, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit sursei citate, luni, politisti din cadrul…

- Zece persoane din comuna Stejari care s-au luat la bataie au fost retinute, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul IPJ Gorj, politisti de la Sectia 8 Politie Rurala Stoina au retinut, luni, pentru 24 de ore,…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din comuna Matasari a fost retinut dupa ce ar fi exercitat acte de violenta asupra sotiei sale pe fondul unei crize de gelozie, se arata luni, intr-o informare postata pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit sursei citate, duminica, politisti…