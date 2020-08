Un sofer din Galati a tamponat masina unei alte galatence la Carcaliu, in judetul Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 66 ani, din Galati, a fost sanctionat contraventional, miercuri, dupa ce a intrat cu masina in usa de urgenta a unui supermarket, in urma unei coliziuni cu un alt autoturism, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.Potrivit sursei citate, barbatul, aflat…

- Conducatorii auto posedau permis de conducere si nu se aflau sub influenta bauturilor alcoolice.O constanteanca de 41 de ani a fost ranita intr un accident rutier produs azi pe DN 22 E 87 in apropierea intersectiei Cataloi . Este al doilea accident produs astazi in zona respectiva.Iata datele oficiale…

- Un minor de 16 ani din judetul Galati s-a ales cu dosar penal dupa ce, aflat la volanul unei masini, desi nu avea permis de conducere, a avariat o autospeciala de politie, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, politistii au fost…

- Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean, un șofer de 71 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce se deplasa pe DN1C, în localitatea Fundatura, având preocupari la volan, care i-au distras atenția, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare,…

- Un sofer din Buzau care se afla la volanul unei autoutilitare a fost transportat, luni, la spital, dupa ce nu a pastrat distanta regulamentara si a intrat in coliziune cu un TIR, pe E85, in afara localitatii Slobozia Bradului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."Pe…

- Se pare ca autovehicului a fost tamponat miercuri de un vehicul al dispozitivului de securitate dupa ce protestatari kurzi au patruns in strada, potrivit unor martori citati de agentia Reuters. Biroul premierului a transmis ca nimeni nu a fost ranit in urma accidentului, scrie agerpres.ro. Masina lui…

- La testarea femeii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,04 mg l alcool pur in aerul expirat.Ieri, o femeie in varsta de 51 de ani, din comuna Peceneaga, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto pe raza localitatii Peceneaga, nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare care avea…

- IGPR transmite ca mașina in care erau cei doi polițiști morți in urma accidentului din Braila era din 2018 și avea revizia facuta in luna mai, spunand totodata ca „este regretabil ca unii reprezentanți ai organizațiilor sindicale aleg sa foloseasca astfel de tragedii pentru a-și face imagine”. Inspectoratul…