- La data de 22 februarie 2022, in jurul orei 08.00, pe DN 75, la km 58+650 m, un tanar de 27 de ani, din comuna Albac, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Scarișoara. In urma accidentului, conducatorul celui de-al…

- La data de 12 februarie 2022, in jurul orei 19,00, polițiștii din Baia de Arieș au intervenit pe DN 75, pe raza comunei Lupșa, unde a fost semnalat faptul ca s-a produs un accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 38 de ani, din Baia de Arieș, in timp ce circula pe partea carosabila,…

- La data de 2 februarie 2022, in jurul orei 13.13, pe strada Mihai Eminescu, din Ocna Mureș, un barbat, de 61 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, de 34 de ani, din Ocna Mureș.In urma accidentului, o tanara, de…

- La data de 26 ianuarie 2022, in jurul orei 16,40, pe Drumul National 7, la kilometrul 348+750 de metri, in zona localitații Șibot, un barbat de 44 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Sebeș – Oraștie, a efectuat un viraj la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism…

- La data de 21 ianuarie 2022, in jurul orei 06.30, pe DJ 107B, in localitatea Coșlariu, o femeie, de 42 de ani, din Coșlariu, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un autobuz, condus de un barbat, de 39 de ani, din comuna Mihalț.In urma accidentului rutier conducatoarea auto a suferit…

- La data de 3 ianuarie 2022, in jurul orei 06.00, pe strada Calea Clujului, din Blaj, un barbat de 34 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autorurism, a acroșat un barbat de 61 de ani, din Blaj, care se afla in traversarea strazii, in zona unei treceri de pietoni.In urma accidentului, pietonul…

- La data de 27 decembrie 2021, in jurul orei 12.00, pe DN 7, pe raza localitații Balomiru de Camp, un barbat, de 47 de ani, din orașul Cugir, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma accidentului rutier conducatorul auto a suferit leziuni corporale…

- La data de 25 decembrie 2021, in jurul ori 15.00, pe DN 14B, intre localitațile Mihalț și Cistei, un barbat, de 43 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, de 41 de ani, din Alba Iulia.In urma accidentului rutier, conducatorul…