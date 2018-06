Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 24 de ani, fara permis de conducere, a fost urmarit de catre doi politisti, deoarece a refuzat sa opreasca masina la semnal, dupa care a abandonat autoturismul si a sarit in raul Dambovita pentru a scapa, in final fiind prins si dus la audieri.

- Un accident de circulatie s-a produs in cursul noptii, in jurul orei 4:30, pe DJ129, la Targsoru Vechi. Din primele cercetari, conducatorul unui autoturism, care se deplasa pe DJ 129, din directia DN1A catre sat Strejnicu, la ieșirea dintr-o curba, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, ar…

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si conducere fara permis, dupa ce s-a urcat la volan in stare de ebrietate si a accelerat cand a vazut masina Politiei, iesind in decor dupa cativa kilometri.

- Un șofer este cautat de catre polițiștii doljeni dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii. Agenții au folosit armamentul din dotare, astfel ca șoferul a fost ranit in picior. Conducatorul auto se numește Gionea Filip, zis Paris, care și-a schimbat numele și care inainte se numea Filip…

- Un sofer a fost oprit, miercuri dupa-amiaza, in trafic, de catre politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova cu focuri de arma, dupa ce acesta a ignorat semnalul regulamentar de oprire al oamenilor...

- Dupa fapta si rasplata. Un sofer din Capitala si-a gasit masina acoperita de gunoi.Se pare ca in acest mod locatarii au vrut sa-l pedepseasca pe conducatorul auto care si-a parcat masina in locul destinat tomberoanelor. Imaginea a fost distribuita pe o retea de socializare.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tânar de 19 ani din comuna Vad, județul Cluj, care a condus fara permis, sub influența alcoolului și nu a oprit la semnalul polițiștilor.”La data de 10 aprilie a.c., polițiștii rutieri dejeni, au reținut pentru 24 de…

- Focuri de arma in Olt. Politistii au tras asupra unei masini suspecte, condusa de un tanar care a refuzat sa opreasca la semnalele agentilor. Conducatorul auto pornit intr-o cursa nebuna cu politia pe ...