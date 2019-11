Stiri pe aceeasi tema

- Dimineata cu ghinion pentru un sofer din Capitala. Hotii i-au furat capota de la automobil.Imaginile de la fața locului au fost postate pe o retea de socializare.Deocamdata, nu se știe daca a fost sau nu anunțata poliția.

- Se surpa asfaltul in sectorul Buiucani al Capitalei. O portiune din strada Cornului a devenit un adevarat pericol pentru conducatorii auto. Imaginile au fost trimise redactiei PUBLIKA.MD de catre un martor ocular.

- Un sofer caruia i s a facut rau la volan, luni, in timp ce circula pe Calea Grivitei din Bucuresti, a provocat un carambol in care au fost implicate zece masini. Mai multe persoane au primit ingrijiri medicale, relateaza Romania TV. "Unei persoane i s a facut rau in timp ce se deplasa cu autovehiculul…

- Un șofer a uitat sa scoata pompa din rezervorul mașinii dupa ce s-a alimentat și s-a pornit la drum. S-a intamplat la o statie PECO din sectorul Botanica al Capitalei. Imaginile de la fata locului au fost postate pe o retea de socializare.

- Incalcarile in trafic sunt la ordinea zilei. Un șofer cu tupeu, in aceasta dimineața, și-a parcat mașina chiar pe trotuar pe o strada din centru Capitalei. Imaginile au fost surprinse pe strada Columna și publicate de un martor ocular pe o rețea de socializare.

- Un sofer a ajuns cu parbrizul distrus, dupa ce o creanga a cazut peste masina sa. Incidentul a avut loc pe strada Maria Cebotari din centrul Capitalei.Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- Si-a parcat masina chiar in usa blocului. Este isprava unui sofer din Capitala, care a blocat accesul locatarilor. Imaginile au fost postate pe o retea de socializare de o femeie indignata, care a vrut sa iasa la plimbare cu un copil mic avand si un carucior, insa aceasta nu a

- Explozie puternica vineri dimineața in sectorul 6 al Capitalei. Deflargația s-a produs la o fabrica de prefabricate de pe Bulevardul Preciziei. Bilanțul, confirmat de reprezentanții ISU este de un mort și trei raniți, Explozia a avut loc in jurul orei 6 dimineața și a fost puternic auzita de locatarii…