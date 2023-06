Stiri pe aceeasi tema

Un șofer de autobuz a murit, luni dimineața, la sediul societății de transport public din Buzau, chiar inainte sa plece pe traseu. Șoferul a fost strivit de propria mașina in curtea societății.

- Planul Roșu de Intervenție a fost activat in Buzau, dupa un accident rutier in care au fost implicate un microbuz in care erau copii si un autoturism. In urma accidentului, trei copii au primit ingrijiri medicale la fața locului.

- Trei copii au luat mașina tatalui unuia dintre ei și au plecat la plimbare, la miezul nopții, pe un drum județean din Buzau. Cel mai mic dintre teribiliști are 13 ani. Intamplarea a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, inainte de ora 1, in comuna Glodeanu Siliștea, județul Buzau. Polițiștii din…

Un barbat de 55 de ani din Prahova a fost la un pas sa-și piarda viața intr-un accident rutier pe Bulevardul Unirii din Buzau. Barbatul a scapat doar cu rani ușoare.

- Trei copii, de 9, 10, respectiv 15 ani, sunt cercetați pentru comiterea unei crime in localitatea Caldaraști din județul Buzau pentru ca ar fi omorat un localnic de 81 de ani, ca sa-i ia bicicleta. Cadavrul a fost gasit pe un camp din localitate, de un alt localnic, care a anunțat poliția. Batranul…

O firma de construcții, cu peste 16 ani de experiența in domeniu, cauta consilieri de vanzari pentru un proiect imobiliar ce va fi dezvoltat la Buzau. Un dezvoltator de top din Romania investește miloane de euro la Buzau.

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, luni seara, in judetul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in regiune in ultimele ore. In ziua de 06 Martie 2023, la ora seara.