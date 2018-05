Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de cosmar pentru o familie din Capitala. Masina in care se aflau doi parinti si copiii lor a fost atacata de un grup de localnici, intr-o parcare de pe drumul Buzau - Bucuresti, in dreptul localitatii Sinesti.

- Mașinile cu standarde de poluare Euro 1 și Euro 2 ar putea primi interzicere pentru zona Capitalei, din ianuarie 2019, iar in anii urmatori, aceeași decizie ar urma sa fie aplicata și pentru standardele Euro 3 și Euro 4. Masura va fi aplicata insa daca proiectul propus de un consilier PMP va fi adoptat…

- UEFA a declansat o ancheta dupa ce autocarul echipei Manchester City a fost atacat la Liverpool, de ultrasii ''cormoranilor'', inainte de partida dintre cele doua echipe din sferturile Ligii Campionilor la fotbal, scrie AFP. Autocarul care transporta jucatorii clubului Manchester City…

- O datorie mai veche pe care nu reușeau sa o recupereze in nici un fel de la unul dintre amicii lor i-a facut pe doi barbați din Capitala sa acționeze precum niște talhari. L-au atacat pe respectiv intr-o benzinarie, i-au dat cateva palme și i-au furat mașina, un Volkswagen Passat. Cum totul a fost filmat…

- S-au auzit focuri de arma, miercuri dupa-amiaza, in sectorul 2 din București. Doi tineri urmeaza sa fie audiați.Incidentul a pornit de la o șicanare intre doi soferi, in sectorul 2 din Capitala, in jurul orei 16:00.

- Parcarea corecta a unui automobil este pentru unii soferi o adevarata provocare. Exista cei care stiu sa o faca perfect in orice conditii, altii prefera sa se abata de la bunele reguli si exista cei care se incadreaza in aceste limite, dar o fac neobisnuit.

- In data de 22.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta, in scopul verificarii prevederilor legale privind: organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata, executarea lucrarilor de contruire, deconectarea…

- Compania belgiana Interparking a cumparat o parcare in Timisoara, pentru aproximativ 4 milioane de euro, in contextul cresterii afacerii operatorului in Romania. In Romania Interparking detine in prezent 4 parcari, dintre care 2 se afla in Bucuresti, in zona Piata Universitatii si…