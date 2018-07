Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost grav ranit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita, marti seara, pe raza localitatii Lunca Muresului, de un tren IC care circula pe relatia Budapesta-Brasov, in urma accidentului...

- Un sofer este grav ranit grav dupa ce a masina pe care o conducea a fost lovita, marti, in Alba, de trenul accelerat Budapeste-Brasov, din cauza ca nu s-a asigurat in momentul trecerii peste calea ferata. Traficul feroviar este intrerupt, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Patru tineri au trecut pe langa moarte intr-un accident cumplit petrecut joi, la pranz, pe un drum din Prahova, la Cheia. (Reduceri mari la jocuri PC) Accidentul s-a petrecut in comuna Maneciu, satul Cheia, din județul Prahova, pe DN1A. Din primele date, la ieșirea din Cheia catre Ploiești, un autoturism…

- O mașina a Poliției Rutiere din Constanța a fost lovita violent de un un șofer care nu i-a acordat prioritate. Autospeciala de Poliție avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune și se deplasa la o intervenție, trecand pe culoarea roșie a semaforului. Accidentul in care a fost implicata mașina…

- O fetița de șapte ani a fost spitalizata de urgența la Centrul Mamei și a Copilului din capitala dupa ce a fost lovita de o mașina. Accidentul a avut loc ieri dimineața in localitatea Razeni din raionul Ialoveni.

- Un șofer polonez in varsta de 55 de ani a fost ranit dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de podeț. Accidentul a avut loc pe DN17, in afara comunei Paltinoasa. Conducatorul auto a pierdut controlul asupra direcției de mers din cauza ca nu a adaptat viteza la carosabilul umed. Polonezul a fost […]

- Cinci oameni murit si unul a fost ranit, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de o linie de cale ferata si a plonjat zeci de metri, oprindu-se pe camp. Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, langa localitatea Uivar, din Timis. (Console si accesorii gaming) Persoana ranita este un copil de…

- Ianis Hagi (19 ani), fiul lui Gica Hagi și capitan al campioanei Romaniei la fotbal, Viitorul Constanța, a fost implicat miercuri seara, in jurul orei 21:15, intr-un accident rutier! Un biciclist a fost internat in spital, anunța Cancan. Accidentul a avut loc in zona Salii Sporturilor, din Constanța.Conform…