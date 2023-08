Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer, in varsta 38 de ani, locuitor al orașului Singerei a fost prins beat la volan in plina zi, iar rezultatul testului Drager a aratat o concentrație de 1,45 mg/l vapori de alcool in aerul expirat.

- Un barbat de 23 de ani din Bacau a fost inregistrat de aparatul radar cand conducea un autoturism cu viteza de 227 kilometri pe ora, pe Autostrada Transilvania, el fiind amendat si fiindu-i suspendat permisul pentru 120 de zile, au transmis autoritațile.„La data de 2 august a.c., in jurul orei 23.50,…

- La data de 25 iulie 2023, in jurul orei 17.45, polițiștii din Teiuș au depistat, in flagrant delict, un barbat de 47 de ani, din județul Arad, in timp ce incerca sa valorifice peste 200 de litri de motorina, pe care ar fi sustras-o, anterior, din rezervorul camionului pe care lucreaza in calitate de…

- Un barbat din Slanic Moldova a furat mai multe obiecte ornamentale de gradina de la o taraba din localitate și a incercat sa fuga cu ele, cu mașina. Polițiștii l-au prins in trafic. Polițiștii au desfasurat activitati informativ-operative și au depistat in trafic un autoturism la volanul caruia se afla…

- Un maramureșean a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Petea din județul Satu Mare cu un certificat de inspecție tehnica periodica (ITP) falsificat pentru mașina sa. Pentru ca certificatul de inspecție tehnica periodica era expirat individul a crezut ca poate trece de vigilența autoritatilor…

- Un șofer incepator ramas blocat la semafor a fost ajutat sa impinga mașina de un polițist din municipiul Bacau. Intamplarea a avut loc aseara, la Narcisa, la o ora cu trafic intens. Cu o „lamaie” imensa pe luneta, Loganul s-a incapațanat sa nu mai plece de la semafor. Imediat, au intervenit doi binevoitori,…

- Un tanar din comuna Ștefan cel Mare a fost reținut de polițiști, dupa ce a condus beat și a provocat un accident rutier cu victima pe raza localitații. Un alt șofer, de asemenea baut, din Targu Ocna, a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Un barbat de 33 de ani, din comuna Ștefan cel […] Articolul Beți…