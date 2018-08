Un șofer de TIR a murit pe o stradă din Iași după ce a cerut ajutor la 112. Omul a decedat în cabină Un șofer de TIR a murit pe o strada din Iași dupa ce a cerut ajutor la 112, joi seara. Omul a tras camionul pe drepta și a solicitat intervenția medicilor, spunand ca nu se simte bine. Echipajul de prim-ajutor l-a gasit inconștient, dar din pacate pacientul nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Șoferul unui TIR care se deplasa pe strada C.A. Rosetti din Iași a sunat la 112, cerand ajutorul unui echipaj medical deoarece nu se simțea bine. Omul a tras autocamionul pe dreapta pentru a aștepta sosirea salvarii . Intre timp, un alt șofer a alertat echipajele de urgența, gasindu-l inconștient in cabina,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs, joi, pe soseaua Deva-Hunedoara. Soferul care a provocat accidentul a decedat pe loc, alte doua persoane fiind transportate la spital, unul la Deva, celalalt la Hunedoara. Au fost implicate doua autoturisme. Tanarul decedat, in varsta de 22 de ani, din Simeria,…

- Un batran de 83 de ani din Iași a murit in apropiere de un cabinet medical, iar martorii spun ca medicul de familie ar fi refuzat sa-l ajute. Oamenii au chemat o ambulanta, batranul a fost intr-o prima faza resuscitat, dar in cele din urma a murit la spital. Medicul și-a justificat lipsa de reactie.…

- Un grav accident rutier a avut loc la Iasi, dupa ce soferul unui TIR a ajuns cu mastodontul pe contrasens. Un colonel in rezerva a murit pe loc, iar sotia sa a ajuns in stare grava la Spital, conform BZI.ro. Neculai Pruteanu, fost colonel in rezerva, a murit in urma impactului. Acesta se intorcea din…

- UPDATE: Zona aflata sub control militar a fost izolata, astfel incat civilii au putut urmari de la distanța operațiunile de salvare derulate de catre echipele SMURD care au intervenit la locul tragediei. In urma impactului violent unul dintre tineri de 22 de ani, Robert C. a decedat pe loc…

- Soferul unui autoturism a murit, marti, dupa ce masina sa a intrat in coliziune cu un autocar in care erau 14 persoane, in localitatea Sarca, judetul Iasi. Dintre pasagerii autocarului, o singura persoana are nevoie de ingrijiri medicale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Imagini de coșmar in urma unui accident cu patru mașini in Lețcani, județul Iași. Trei persoane au murit, dupa ce au ramas incarcerate intr-unul dintre autoturismele implicate in ciocnirea violenta. La fața locului a fost solicitata și intervenția unui elicopter SMURD. Accidentul infiorator a avut loc,…

- Reprezentantii SMURD Iasi au declarat ca, in noaptea de miercuri spre joi, un trecator a observat in zona Garii Targu Frumos cadavrul sectionat al unui tanar. "Un barbat care trecea prin zona a observat pe liniile de cale ferata cadavrul unui tanar. La fata locului a fost trimis un echipaj…

- Mai multi muncitori faceau lucrari in momentul exploziei la exploatarea forestiera din zona Ciobanesti, comuna Asau. Din primele date se pare ca unul dintre muncitori a lovit elementul de munitie cu un ciocan si din acest motiv s-a produs explozia. "Echipele medicale sunt acolo si stim doar…