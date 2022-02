Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare impreuna cu lucratori din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat ascunsi intr-un microbuz trei cetațeni din Egipt, pe care soferul, un cetațean roman, din Maramures, intentiona sa-i treaca ilegal in Ungaria. In 4 februarie, in jurul…

- Un grav accident a avut loc in seara de duminica spre luni, atunci cand un șofer a fost lovit de tren in timp ce era urmarit de polițiștii. Incidentul a avut loc in localitatea Vinga, județul Arad, pe strada Manaștur. Șoferul a fost transportat la spital Barbatul era urmarit de catre oamenii legii deoarece…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci și șapte de migranți, provenind din Egipt si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR care transporta diverse bunuri in Spania. In aceasta dimineața, la…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II au depistat cincisprezece migranți din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare care transportau diverse bunuri in Italia. In ultimele 24 de ore, polițiștii de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II au depistat cincisprezece cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare care transportau diverse bunuri in Italia.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac II au depistat douazeci de cetateni straini, provenind din Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din Arad au prins 20 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare si masini. Potrivit Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci si sapte de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare.Oficial de la Politia de Frontiera Romana In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere…