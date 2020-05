Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist din Singapore a postat un mesaj pe Facebook prin care indemna populația sa-și faca provizii, pentru ca urmeaza noi restricții din cauza pandemiei de Covid-19.Un sofer de taxi din Singapore a fost condamnat miercuri la patru luni de inchisoare din cauza unei postari pe Facebook despre…

- Autoritatile ruse au anuntat miercuri ca este prea devreme sa traga concluzii privind posibile masuri suplimentare pentru a opri declinul pretului titeiului inainte de a intra in vigoare, la 1 mai, acordul aliantei OPEC+ de reducere a productiei pe plan global, transmite Reuters. Dupa mai…

- Expertii se asteapta ca varful epidemiei de COVID-19 sa se produca in Ungaria in ziua de 3 mai, a declarat prim-ministrul Viktor Orban, intr-un mesaj video postat duminica pe pagina sa oficiala de Facebook, transmite Reuters. Premierul Orban, care a vizitat un spital, a mai afirmat ca, pana la acel…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in Brazilia a crescut cu 2.917 in ultimele 24 de ore, pana la 36.599, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, conform agerpres.ro, asta in timp ce presedintele Jair Bolsonaro ignora masurile de izolare sociala recomandate de oficialii…

- Țara care cazeaza muncitorii straini pe apa, pentru a limita raspandirea COVID-19 Autoritatile din Singapore se pregatesc sa gazduiasca cateva sute de muncitori straini pe nave de cazare offshore, utilizate in mod obisnuit de personalul din industria maritime. Aceasta este soluția autorităților…

- Autoritatile din Singapore se pregatesc sa gazduiasca cateva sute de muncitori straini pe nave de cazare offshore utilizate in mod obisnuit de personalul din industria maritima, in contextul in care se grabesc sa gaseasca alternative la dormitoarele traditionale unde noul coronavirus s-a raspandit…

- Dupa ce a fost prins furand trei maști chirurgicale dintr-un spital, un barbat a fost condamnat, miercuri, la trei luni de inchisoare, in Marea Britanie, transmite Reuters.Incidentul a avut loc in urma cu cateva zile la King's College Hospital din Londra, cand Lerun Hussain, un barbat de 34 de ani,…

- Un clujean a fost amendat cu 1.000 de lei de un agent al Politiei Locale pentru ca „a adresat cuvinte jignitoare primarului”. „Haideti sa-l bombardam pe netrebnic cu mesaje”, este mesajul care i-a atras sanctiunea.