- Cateva zeci de persoane protesteaza, miercuri seara, in localitatea Bolintin-Vale din judetul Giurgiu, la sediul Primariei si la cel al Politiei, dupa ce un localnic a fost omorat cu pietre, in urma cu trei zile, relateaza News.ro. Trupele speciale din cadrul Politiei au fost mobilizate pentru a preveni…

- Forțe din Poliție și Jandarmerie asigura siguranța in Bolintin Vale, județul Giurgiu, miercuri seara, dupa ce un șofer de microbuz a fost lovit cu piatra in cap și a murit, duminica la spital, in urma unui scandal izbucnit pe strada. Agresorul a fost arestat preventiv.

- Un barbat, din orașul Bolintin Vale, este cercetat de polițiști sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale, fiind banuit ca agresat un barbat din București, care ulterior a decedat. La data de 9 ianuarie a.c., ora 20.32, polițiștii din cadrul…

- Corpul neinsufletit al unui tanar de 21 de ani a fost descoperit in parcul Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei, luni dimineața.Oamenii legii sustin ca barbatul era originar din Chișinau.

- In urma cu cateva saptamani, un batran de 87 de ani a fost jefuit și omorat pentru suma de 20.000 de lei. Oamenii legii au gasit vinovatul, un tanar in varsta de 27 de ani, acuzat acum de omor. Batran din Iași, ucis pentru 4.000 de euro Crima a avut loc in Iași, iar batranul […] The post Un batran din…

- Valentin, un tanar de 21 de ani, a ucis o femeie, mama a doua fetițe. Tragedia a avut loc in zona Ramford, o suburbie din Londra, Marea Britanie. Trupul neinsuflețit se afla intr-un tufiș, in apropierea unui spital din estul tarii și a fost gasit de un cetațean. Vinovatul a fost chemat in instanța…

- La data de 9 noiembrie 2021, in jurul orei 03.00, pe strada Mihai Eminescu, din Ocna Mureș, un tanar, de 21 de ani, din municipiul Sibiu, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism a acroșat doua autovehicule, parcate regulamentar. In urma accidentului rutier, un tanar din Sibiu, pasager in autoturism,…

- Un tanar de 21 de ani s-a urcat beat la volan și, in timp ce se deplasa pe strada Moților, din municipiul Cluj-Napoca, in noaptea de joi spre vineri, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de zidul unei cladiri.„La data de 5 noiembrie, in jurul orei 01.50, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca…