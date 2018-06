Un şofer de macara a făcut prăpăd pe o şosea din Germania Accidentul a avut loc joi pe drumul national B12, din Germania, langa Ering, la granita cu Austria. Șoferul efectua un viraj in momentul in care pe langa el a trecut cu viteza un tir care a acrosat capatul bratului de macara. Bratul s-a desprins, dar cu toate acestea camionul nu s-a rasturnat. Greu de peste 20 de tone, acesta a lovit semiremorca și a spart-o. Pagubele acestui incident se ridica la 900 de mii de euro, 800 de mii reprezentand valoarea macaralei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

