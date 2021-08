Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de autobuz din Ploiești a suferit un infarct in timp ce se afla la volan, pe traseu. Barbatul de 59 de ani a simțit ca i se face rau, așa ca a decis sa traga autobuzul pe dreapta in dreptul unei benzinarii. Un șofer de autobuz a facut infarct in timp ce se […] The post Tragedie in Ploiești,…

- Polițiștii timișeni au depistat un șofer de 39 de ani in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Sannicolau Mare, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. The post Șofer din Timiș, prins baut la volan. S-a ales cu dosar penal appeared first on Renasterea banateana .

- Un craiovean banuit de comiterea a cinci infracțiuni la regimul rutier a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore. Printre alte infracțiuni, acesta a fost prins baut la volan, de doua ori in aceeași zi. Barbatul de 53 de ani, din Craiova este banuit de comiterea unei infracțiuni de conducere a unui…

- Tanar de 28 de ani, din Ploiești, prins beat la volan de catre polițiștii din Blaj. Avea o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat Polițiștii din Blaj au depistat in trafic un tanar de 28 de ani, din Ploiești, in timp ce conducea un autovehicul pe o strada din municipiul, in timp ce se afla…

- La data de 28 iunie 2021, in jurul orei 23.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar, de 28 de ani, din municipiul Ploiești, județul Prahova, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ghinionul elevului a fost ca mesajele de tip RO-Alert nu pot fi date pe mod silențios, singura varianta fiind dezactivarea serviciului. Pentru tentativa de fraudare, candidatul dat de gol de sunetul telefonului mobil a fost notat cu 1.Ministerul Educatiei a afirmat, joi seara, ca 123.250 de candidati,…

- Șofer de autobuz, prins BAUT la volan, la ieșire din comuna Mihalț. A fost oprit inainte de a produce o tragedie Un șofer de autobuz din Alba a pus in pericol viețile pasagerilor sai in aceasta dimineața, 6 iunie, cand a decis sa se urce la volan sub influența alcoolului. Astfel, acesta ar fi fost prins…

- Un numar de 17 trenuri de calatori au intarzieri care ajung pana la 120-130 de minute, dupa ce, din cauza vantului puternic. Un copac a rupt un fir de inalta tensiune care a cazut pe linia de contact a caii ferate, in apropiere de Ploiesti. Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Brinzan, a declarat pentru…