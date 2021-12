Ieseanul Nelu G. (61 de ani) este pensionar. Acesta a fost mult timp sofer de autobuz la CTP si, in data de 15 noiembrie 2016, a fost implicat intr-un minor accident rutier. Se afla in cursa si se indrepta dinspre Tudor Vladmirescu spre Bucium. A ajuns in statia CTP de pe Splai Bahlui, a deschis toate cele trei usi ale vehiculului, a asteptat sa coboare si sa urce calatorii, apoi a pus autobuzul in miscare. La usa din spate, o femeie isi prinsesee piciorul stang. Apoi, a tarat-o cativa metri pana ce a oprit, a deschis usa și a eliberat victima. Femeia a avut nevoie doar de 12 zile ingrijii medicale,…