- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a declarat ca, din cele 140 de probe testate ieri, 12 au fost pozitive. Este vorba despre 10 persoane din județul Cluj și doi pacienți din Mureș. "În acest moment sunt internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca 15 persoane depistate…

- Este vorba despre o femeie de 50 ani, care s-a prezentat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase în 17.03.2020 pentru subfebrilitați, slabiciune generala, tuse, greața, cefalee, dureri articulare, a transmis Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj. Femeia a calatorit în Austria…

- Sectia de Pneumologie din cadrul Spitalului Judetean Suceava a fost inchisa pentru dezinfectare, dupa ce un pacient de 37 de ani, confirmat intre timp cu coronavirus, a fost internat aici. Ceilalti pacienti cu care el a intrat in contact au fost izolati si testati, la fel si cadrele medicale.

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a oferit cele mai noi date privind situația CORONAVIRUS din județ, in urma cu puțin timp. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Confirmarea primului caz de infectare cu noul coronavirus la Buzau a bagat autoritatile locale in sedinta. Primele verificari au scos la iveala ca trei persoane ar fi contacti directi ai batranei de 73 de ani din Parscov, confirmata cu coronavirus dupa ce a revenit acasa din Italia.

- Autoritatile din Buzau au depistat pana acum trei contacti directi ai femeii care a fost confirmata luni seara cu infectie cu coronavirus. Este vorba despre fiul batranei, prietena lui si despre fiul acesteia, elev al Colegiului National B.P.Hasdeu, situatie care a dus la inchiderea scolii cu o zi…

- Raed Arafat și ministrul Sanatații, Victor Costache, fac declarații de presa despre situația legata de coronavirus. Un prim caz a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un cetațeani din Gorj. Victor Costache: Suntem din pacate in masura sa va anunțam ca in urma testelor avem primul caz de infectare…

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major…