Un şofer de 80 de ani băut a provocat un accident mortal Un sofer de 80 de ani, din localitatea Gothatea, judetul Hunedoara, a provocat un accident rutier in judetul Arad in care au fost implicate trei masini. Atat barbatul, cat si un tanar de 22 de ani au fost raniti, iar o femeie, pasagera in masina batranului, a decedat. In urma testarii cu aparatul etilotest, soferul de 80 de ani avea 0,20 mg/l alcool pur in aerul expirat. Accidentul a avut loc in municipiul Arad, joi. "Din cercetari a reiesit ca un barbat de 80 de ani, din localitatea Gothatea, judetul Hunedoara, a condus un autoturism pe Calea Radnei din municipiul Arad, iar la intersectia cu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs sambata in județul Hunedoara, soldat cu șapte victime, printre care un copil inconștient. Autoritațile au fost in alerta. Accidentul rutier a avut loc in localitatea Carnești, județul Hunedoara. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau opt persoane,…

- V-am prezentat in urma cu puțin timp ca pe Strada Victoriei din Baia Mare a avut loc un accident rutier grav. Accidentul s-a petrecut langa Pizza 15. In aceste momente traficul este oprit pe ambele sensuri. Martorii de la fața locului afirma ca șoferul autoturismului care a produs accidentul ar fi drogat.…

- O femeie de 38 de ani, care se afla la volanul unei masini ce circula dinspre cartierul Pacurari spre zona Bibliotecii Central Universitare din Iasi, a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta, langa

- Un barbat de 30 ani, a condus autoturismul pe DJ 208A din localitatea Ipotești avand directia de deplasare dinspre municipiul Suceava catre localitatea Bosanci, iar la un moement dat a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 42 ani tot din Ipotești. In urma impactului a rezultat…

- Un iesen in varsta de 48 de ani care se indrepta catre localitatea Targu Neamt a fost implicat la sfarsitul acestei saptamani intr-un accident mortal. El a izbit mortal un alt autoturism cu masina pe care o conducea. Celalalt autovehicul era condus de catre un barbat in varsta de 77 de ani din localitatea…