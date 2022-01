Un șofer de 27 de ani care avea 185 km/h a intrat într-o mașină de poliție, deși frânase brusc Un tanar de 27 de ani din Nasaud, care conducea vineri seara pe DN 17C cu o viteza de 185 de kilometri/ora, a lovit o masina dotata cu radar a politiei care circula din sens opus. Doi polițiști au fost raniți, in urma accidentului. Din primele cercetari, se pare ca soferul de 27 de ani […] The post Un șofer de 27 de ani care avea 185 km/h a intrat intr-o mașina de poliție, deși franase brusc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a facut, pe Facebook, topul scuzelor celor care incalca legislația rutiera. Polițiștii spera ca in 2022 sa mai dispara o serie de metehne, dupa ce expresia „Tu știi, ma, cine e tata?” a devenit, treptat, istorie. Unii șoferi opriți de poliție amenința ca-și vor recupera…

- Un politist aflat in timpul serviciului a fost ranit, luni dimineața, dupa ce a fost acrosat de un autoturism in timp ce ii facea semn soferului sa opreasca. “La data de 3 ianuarie, in jurul orei 9.00, un politist din cadrul Politiei Orasului Costesti, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite intr-un accident care a avut loc, sambata dupa-amiaza, la ieșirea din Timișoara. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau patru persoane. Mașina condusa de un barbat de aproximativ 50 ani, care venea dinspre…

- Un autovehicul de tip SUV a lovit intentionat, duminica, multimea adunata pentru o parada de Craciun in orasul american Waukesha, statul Wisconsin, atacul soldandu-se cu cel puțin 5 morți și 40 de raniți, printre care copii, enoriași și un preot catolic, relateaza CNN. Incidentul a avut loc in jurul…

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte trei au fost ranite, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs in satul Miorcani, din comuna Radauti Prut. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, un autoturism, in care se aflau cei cinci tineri, cu varste cuprinse intre…