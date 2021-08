Stiri pe aceeasi tema

- Inconștiența dusa la extrem de un tanar in varsta de 20 ani din Maramureș. Acesta s-a urcat la volanul bolidului sau de lux și a gonit pe drumul național 18 intre Sighetu Marmației și Berbești cu… 200 km/ora!!!!! Imaginile au fost postate chiar de catre șofer pe contul sau de socializare. Poliția Rutiera…

- Asociația DEIS din Baia Mare demareaza proiectul Sounds Like Summer, un proiect cu și pentru tinerii artiști din Baia Mare. Condiții de participare: – varsta cuprinsa intre 14 și 35 de ani; – domiciliul in județul Maramureș; -completarea acestui formular online pana cel tarziu vineri, 07.08.2021 ora…

- La data de 25 iulie a.c., polițiștii din Baia Mare au identificat in trafic trei barbați care au condus autoturisme aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice pe raza municipiului Baia Mare. In fapt, polițiștii au identificat pe strada Narciselor un barbat de 47 de ani, iar in urma testarii cu aparatul…

- Un tanar din Magura a fost ranit in urma unui accident rutier produs pe DN10, in afara localitații Cislau. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea o autoutilitara pe direcția Buzau catre Brașov, un șofer de 25 de ani, din Magura, ar fi ieșit in afara parții carosabile și a lovit un…

- Accident grav cu sapte victime, in localitatea 23 August, pe drumul dintre Constanta si Mangalia, dupa ce masinile a doua grupuri de turisti s-au izbit frontal. Accident grav, cu sapte victime, in aceasta dupa-amiaza, pe DN 39, in zona localitatii 23 August din judetul Constanta. Pe drumul care leaga…

- Un accident de circulație a avut loc ieri dupa amiaza pe drumul național 18 in pasul Gutai, județul Maramureș. Din primele informații reiese ca un motociclist a derapat intr-o curba deosebit de periculoasa și a cazut. Motoclistul nu a suferit leziuni corporale grave scapand doar cu cateva zgarieturi.…

- . Cu putin timp in urma, un accident rutier a avut loc la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare, transmit reprezentantii ISU Maramures. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina al carei sofer se pare ca a pierdut controlul volanului. La fata locului […] Source

- Din cauza temperaturilor extrem de ridicate și a precipitațiilor reduse, sistemele de distribuție a apei din județul Maramureș inregistreaza creșteri semnificative ale consumului de apa, motiv pentru care capacitatea de transport, stocare și distribuție este uneori suprasolicitata. Prin urmare societatea…