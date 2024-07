Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs vineri seara in județul Cluj intre localitațile Moldovenești și Mihai Viteazu, in urma caruia un tanar de 19 ani, din comuna Mihai Viteazu, a murit. Alte trei persoane, un adolescent de 15 ani, o femeie de 34 de ani și un copil au fost transportați de urgența…

- Caz revoltator la Braila. Șeful Poliției Municipale din oraș a fost prins beat la volan. Marius Budu a fost dat de gol de un șofer incepator, care a intrat cu mașina in automobilul sau. Intre timp a fost deschisa o ancheta interna, transmite News.ro.

- Un barbat și-a pierdut viața pe autostrada A1 Sibiu-Deva, in județul Alba, dupa ce a fost lovit de un camion in timp ce se afla langa mașina sa. Circulația este restricționata pe prima banda a sensului de mers Sibiu-Deva.

- Un șofer a murit, sambata seara, iar altul a fost ranit dupa ce autoturismele pe care le conduceau s-au ciocnit, pe un drum din judetul Cluj. Unul dintre ele fiind proiectat in afara carosabilului. Primele date de la fata locului arata ca soferul care a murit circula regulamentar, scrie News.ro. Accidentul…

