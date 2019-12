Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani, din comuna Scheia, a ajuns in vizorul politistilor dupa ce a provocat scandal in zona centrala a municipiului Suceava si s-a urcat apoi la volanul unui autoturism, cu care a circulat prin oras fara a avea permis de conducere valabil si fiind sub influenta ...

- Un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit sambata seara pentru control pe strada Academician Vasile Grecu din localitate, autoturismul condus de un barbat de 40 de ani din orașul Salcea, inregistrat de aparatul radar al poliției in timp ce rula cu viteza de 101 km/h, in localitate.…

- Tanarul de 31 de ani care provocat un accident ingrozitor in Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, a fost gasit de anchetatori. El a fugit de la locul accidentului in noaptea tragediei. Andrei Pelinar, soferul vinovat, a fost gasit acasa la sora lui, dupa aproximativ 10 ore de la producerea nenorocirii.…

- Soferii a doua autoturisme, depistati cu aparatul radar circuland cu viteze peste cea legala, s-au ales cu dosare penale, dupa ce politistii au constatat ca acestia conduceau autoturismele fara a detine permise de conducere.In primul caz, inregistrat in cursul noptii de vineri spre sambata in jurul…

- Șoferul unui camion care conducea pe DN 1 in Lancram a ramas fara permis, dupa ce polițiștii l-au prins cu telefonul la volan și cu viteza peste limita legala. Polițiștii rutieri din județul Alba verifica in aceasta saptamana autovehiculele destinate transportului de marfuri și persoane. In cadrul acestei…

- Intransigența maxima din partea polițiștilor olandezi. Un șofer roman, care a depașit viteza legala cu 9 km/h pe o autostrada din Olanda, a fost amendat conform normelor in vigoare. Cum barbatul nu a...

- O societate de transport din Iasi s-a trezit data in judecata de catre autoritatile olandeze dupa ce un sofer de-al companiei a comis o abatere rutiera ce, in tara noastra, este des intalnita.

- O firma de transport din Iasi s-a trezit data in judecata de catre autoritatile olandeze dupa ce un sofer de-al companiei a comis o abatere rutiera ce, in tara noastra, este des intalnita, in Romania nefiind insa pedepsita de Codul Rutier, amenzile pentru viteza excesiva incepand la noi de la peste…