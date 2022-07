Un șofer cu BMW a făcut accident într-un cimitir din Iași. A lovit două morminte și un copac Un șofer din Iași a reușit sa faca un accident unic. Acesta a intrat cu mașina intr-un cimitir, acolo unde a lovit doua morminte și un copac. Din fericire, nimeni nu a fost ranit foarte grav. Șofer cu BMW, accident intr-un cimitir din Iași Accidentul bizar a avut loc in aceasta dimineața, in cimitirul Sfinții […] The post Un șofer cu BMW a facut accident intr-un cimitir din Iași. A lovit doua morminte și un copac appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

